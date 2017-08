Humberto Gessinger apresenta neste sábado show no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Todo célebre disco merece uma turnê comemorativa. Data que não passaria batida para um dos trios mais famosos do pop rock nacional com o álbum A Revolta dos Dândis, lançado em 1987. O cantor Humberto Gessinger, ex-líder dos Engenheiros do Hawaii, em carreira solo há quatro anos, apresenta neste sábado (5), a partir das 22 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o show Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 Anos, que estreou em março no Rio de Janeiro. O multi-instrumentista será acompanhado pelos músicos Rafa Bisogno (bateria e percussão) e Nando Peters (guitarra e violão).

Do disco, saíram grandes sucessos dos Engenheiros, como Infinita Highway, Refrão de Bolero e Terra de Gigantes. E também outras que se tornaram amadas pelos fãs mesmo que quase nunca tenham sido executadas ao vivo nas últimas três décadas, caso de Canções de Amor, Filmes de Guerra e Guardas da Fronteira. O show ainda abre espaço para as três músicas do compacto Desde Aquela Noite que contaram com a participação de Humberto Gessinger na composição, mas que nunca haviam sido gravadas por ele, como Alexandria (2015), com Tiago Iorc, e Olhos Abertos (1989), com o Capital Inicial.

Com toques de rock progressivo, de rock alternativo e reminiscências sessentistas, além das letras críticas, o álbum trintão é um dos trabalhos mais importantes na prateleira dos Engenheiros. “Não consigo comparar meus discos. Para mim, são mais do que as músicas, a capa, o conceito. Na minha memória afetiva, isso se mistura com o processo de compor o material, de fazer os arranjos, de gravar, de cair na estrada. Mas, em geral, os segundos discos das bandas são os que dizem se elas têm força para se manter ou se era só fogo de palha. Nesse sentido, A Revolta dos Dândis foi um CD muito afirmativo”, analisa Humberto, em entrevista ao POPULAR.

Os Engenheiros estão parados desde 2008, quando terminou a turnê do disco Acústico II: Novos Horizontes. Já a formação clássica com o guitarrista Augusto Licks e o baterista Carlos Maltz acabou em 1995. Humberto Gessinger foi para a estrada com o projeto Pouca Vogal em parceria com Duca Leindecker. A dupla fez mais de 220 shows e lançou CD e DVD. Em 2012, ele começou a se dedicar à carreira solo e lançou InSULar, que recebeu a certificação de DVD de Ouro em apenas dois meses de venda e ainda foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock.

Para os fãs que sonham um dia com a volta dos Engenheiros com o trio fundador no palco, é melhor por enquanto esperar sentado. “Não apostaria nisso. Mas também não diria que é impossível. Sabe lá o que a vida nos guarda”, conta Humberto, que nega que exista alguma inimizade entre eles. “Não tenho problema com ninguém. Espero que ninguém tenha comigo. Temos mais é que nos orgulhar do som que a banda fez por mais de 30 anos”, comenta. O vocalista também fala sobre o atual momento. “Depois de várias mudanças de formação, resolvi colocar meu nome à frente. Mas, pra mim, é só um rótulo e o que importa é o conteúdo.”, complementa.

Show: Humberto Gessinger com a turnê Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 Anos

Data: Sábado (5), às 22h

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – GO-020, km 0, saída para Bela Vista

Ingressos: Frontstage R$ 100 (meia) e Camarote R$ 200 (meia)

Classificação: 18 anos

Mais informações: 3201-4932