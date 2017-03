Hotel comemora Dia de São Patrício em Goiânia

Já ouviu falar do Saint Patrick’s Day, feriado originalmente irlandês, mas celebrado também em países de língua inglesa e agora no Brasil. O Dia de São Patrício, característico com seus tons de verde e trevos de quatro folhas, será comemorado esse ano em Goiânia.

O dia oficial é 17 de março, mas o hotel Mercure, que celebra pela segunda vez o evento, antecipa para o quarta-feira (15), a partir das 19h, para atender, além do público goiano, seus clientes que estão na cidade a negócios durante a semana.

A festa traz todos os itens de um clássico Saint Patrick’s Day: banda de rock, ambientação com televisão transmitindo jogos de futebol, drinks especiais, petiscos variados e o famoso chopp verde. O show está marcado para começar às 20h30, e o valor do couvert é R$ 10.

Serviço:

Horário: restaurante aberto a partir das 19h e show às 20h30

Onde: Restaurante Coralina: Avenida República do Líbano, 1.613, Setor Oeste.

Mais informações e reservas: (62) 3605-7571 ou h7129-gm@accor.com.br