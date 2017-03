Hospital apresenta exposição comemorativa em Goiânia

O Hospital Alberto Rassi (HGG) promove na noite desta terça-feira (14), a vernissage da mostra comemorativa “Artistas do bem”, que reunirá as obras doadas pelos artistas que passaram pelas galerias do HGG durante esses três primeiros anos do projeto "Arte no HGG”.

O projeto nasceu da ideia de promover a inclusão cultural de pacientes, acompanhantes e colaboradores, e também de usar a arte como terapia alternativa para usuários do SUS que fazem tratamento no hospital. Foram 25 artistas plásticos que fizeram história na humanização da saúde, deixando a sua marca.

Curadora voluntária do “Arte no HGG”, a artista plástica Helena Vasconcelos afirma que o projeto não beneficia apenas pacientes, colaboradores e visitantes da unidade, mas também os próprios artistas. “Nestes primeiros anos, tivemos uma adesão maravilhosa da classe artística e isso é atribuído claramente a gestão transparente e idônea do Hospital Alberto Rassi. Hoje, a unidade hospitalar está, sem dúvida, inserida no calendário cultural do Estado e passou a ser um espaço de arte que oferece muita qualidade. Nós agradecemos a todos artistas que confiaram na iniciativa e cederam suas obras, e também aos colaboradores do hospital que tornam o Projeto realidade”, declarou.

O diretor geral do HGG e coordenador executivo do Idtech, José Cláudio Romero, explica que foram implantados diversos projetos de humanização na unidade, incluindo o Sarau, Riso e Dose de Letras, que inseriram respectivamente, a música, o teatro e a leitura no ambiente hospitalar. “Há três anos surgiu o projeto Arte no HGG e este só pode ser concretizado com o apoio incondicional dos artistas plásticos. Nós agradecemos a todos que acreditaram na iniciativa e estrelaram nossas exposições. Democratizar a arte, a levando para espaços públicos, é um gesto digno de muitos aplausos”.



Artistas

Participam desta mostra comemorativa os artistas plásticos: Alessandra Telles (Amor Diário), Amaury Menezes (Flores), Américo Poteiro (Flor Estrelas), Alexandre Liah (Paisagem, Tributo a Braque), Argus Ridan (Cidades Fantásticas I e II), Chico Santos (CPP), Dilvan Borges (Piracema), Diomar Lustosa (Brasil), Helena Vasconcelos (Uma Casa no Lago e O Catira), Heliana de Almeida (Abstrato I e Abstrato II), Manoel Santos (Botos Brincando D’Bola), Neusa Del Monte (Liberdade, Colagem), Omar Souto (Menino Jesus), Rôber Côrtes (Oratório), Rossana Jardim (Cicloramas Bike Vermelha), Rucélia Ximenes (Pedacinhos de Rucélia), Sáida Cunha (Girassóis), Sandro Carvalho (Vila Felicidade), Santana (Abstração), Selvo Afonso (Negra), Tai Hsuan-Na (A Brisa do Retorno), Veramarina (Enquanto Um Trabalha, Outros Brincam), William Bonnardiny (Pistoleiro) e Waldomiro de Deus (A natureza por testemunha). Ao todo, 27 obras serão incorporadas ao patrimônio do HGG.



Serviço

Quando: 14 de março, terça-feira

Horário: a partir das 19 horas

Onde: Hospital Alberto Rassi (Avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste, Goiânia)