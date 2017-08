Homens armados são presos ao tentarem invadir show de Wesley Safadão

Cinco homens com idades entre 22 e 34 anos, foram presos enquanto tentavam se passar por seguranças do show do cantor Wesley Safadão, na noite de quarta-feira (9), em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local do evento em uma caminhonete com placa do Espírito Santo. Eles tentavam entrar em uma área de segurança delimitada pela PM, alegando fazer parte da equipe de segurança contratada para o show.

Os policiais militares informaram que o grupo usava calças e camisas pretas, boinas vermelhas, coletes táticos compartimentados e cintos com coldres.

Dois homens pareciam tentar esconder objetos embaixo dos bancos e chamou atenção dos militares, que solicitaram a vistoria do veículo.

Durante a abordagem, os PMs encontraram um revólver de calibre 38 carregado com seis cartuchos intactos, uma faca com 18 centímetros de lâmina, armas de brinquedo, um aparelho de choque, dez cacetetes, cinco capas de coletes táticos, quatro algemas, duas toucas ninjas e seis rádio transmissores. Além de um simulacro de fuzil MK177.

Os suspeitos não informaram o que pretendiam fazer na área interna do parque de exposições. Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Civil em Manhuaçu e a caminhonete foi apreendida. Todos são naturais do Espírito Santo e não há informações sobre o histórico criminal dos envolvidos.