Homenageados póstumos

■ Fé Córdula

Nascido em São Rafael, no Rio Grande do Norte, em 12 de janeiro em 1933, Francisco de Assis Córdula morava em Goiás desde a década de 1970. Foi criado em Acari (RN) onde conviveu com a cultura popular, artes e ofícios do povo. Em Goiás, a partir de 1974, deixou fluir a criatividade que guardava como herança de sua convivência. As festas de Nossa Senhora da Guia, as procissões e a alegria do povo na amnésia de suas dores. O artista morreu em 11 de agosto do ano passado, em decorrência de uma pneumonia.

■ Mirian Inêz

Nascida em Trindade, em 1939, estudou na Escola Goiana de Artes Plásticas e iniciou a carreira de artista como gravadora. A profissão original lhe deu notoriedade na década de 1960, sobretudo após sua participação em duas bienais de arte em São Paulo. Retratava coisas simples do cotidiano, com grande rigor no entalhe. Na pintura, Mirian tratava do meio rural e urbano, a cultura popular e as representações religiosas. As composições singelas, às vezes ingênuas e repetitivas, eram pintadas sobre pequenas tábuas de madeira recortada. Em 1970 realizou sua primeira exposição no Rio de Janeiro, onde passou a viver até a sua morte em 1996.

■ Antonio Poteiro

Antonio Batista de Souza nasceu no ano de 1925, em Portugal, na Aldeia Santa Cristina da Pousa, e migrou com a família para o Brasil em 1926. Primeiro se fixou em Araguari (MG), onde herdou do pai a técnica da atividade de ceramista. Em 1958, já com família constituída, passou a viver em Goiás. Adotou o apelido de Poteiro, por sugestão da folclorista Regina Lacerda, que o orientou a assinar seus bonecos de barro. Na pintura, começou a produzir telas estimulado por Siron Franco e Cleber Gouvêa, tornando-se um dos brasileiros mais conhecidos do primitivismo. Morreu em 8 de junho de 2010.