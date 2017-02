Hollywood goiana

A Anhanguera pode não ser as avenidas Hollywood Boulevard e Vine Street, em Hollywood, mas a partir de hoje ela ganha uma verdadeira calçada da fama. Junto com a feira de vinis, a Som Livre promove uma “Calçada da Desfama”, como eles próprios intitularam. O primeiro nome homenageado a estampar a calçada da loja é do músico Luiz Eduardo Bacural, vocalista do conjunto de música regional Ímpeto. “Trata-se de um grafite à moda da Calçada da Fama de Los Angeles, que homenageará músicos da cena underground goianiense, com uma estrela grafitada no chão”, explica o artista e entusiasta do vinil Alexandre Perini, que colabora no projeto. E já tem o outro nome da próxima edição: Luiz Fafau, proprietário da Livraria Hocus Pocus, que também faz uma feira cultural de livros na porta do local, na Avenida Araguaia.