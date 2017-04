Hoje tem Festival Botekim do Villa Mix

A noite de hoje vai ser marcada por uma overdose sertaneja no evento Festival Botekim do Villa Mix a partir das 22 horas. A festa será embalada pelos cantores Pedro Lebe (foto), Júnior Moreira e as duplas Pedro & Diogo e Daniel & Cristiano. No repertório, o melhor do sertanejo universitário e os clássicos do sertanejo de raiz. A discotecagem fica por conta do DJ...