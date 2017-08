Hobby de produzir cerveja em casa conquista novos adeptos

O processo é minucioso e requer tempo e trabalho. Até que os grãos sejam cozidos, o malte seja adicionado, a panela ganhe fervura, o fermento seja acrescentado e a maturação, alcançada, a vontade de beber aquela cervejinha talvez tenha passado. Não para o mais novo alquimista da cevada Alexandre Aleixo Pigari. Profissionalmente um analista de TI, nas horas vagas ele adotou nova paixão e fez uma descoberta: cerveja boa mesmo é a feita na cozinha da própria casa. No Dia Internacional da Cerveja, comemorado hoje pelo mundo, a dica do cervejeiro amador é usar a criatividade em receitas autorais e os diferentes tipos de ingredientes que acompanham a bebida mais popular do País.

Há um ano, Pigari participa de um grupo que reúne apaixonados pela bebida de diferentes cidades do Brasil, batizado de Clube de Assinatura do Mundo para Produção de Cerveja Caseira. O hobby transformou sua cozinha em um laboratório cervejeiro. Na geladeira, já não cabe muita coisa, porque os espaços estão ocupados por pequenos barris. “É uma questão de técnica e aprendizado. Pode dar errado ou certo. É o experimento que faz parte da brincadeira.”

Só no ano passado, estima-se que cerca de 60 recentes cervejarias iniciaram novas produções, frutos do trabalho de profissionais que começaram a inventar receitas em casa. Criado pelo grupo artesanal Lama Brew Shop, por exemplo, o clube do qual Pigari participa promove encontros mensais para troca de conhecimentos animado com cervejas caseiras. “O movimento do ‘faça você mesmo’ está em alta. Há dez anos, não tínhamos 200 cervejeiros caseiros no Brasil. Hoje estimamos em mais de 20 mil”, explica David Figueira, um dos proprietários do Lamas Brew.

No caso de Pigari, as cervejas caseiras surgiram depois do contato com podcasts na internet e vídeos do YouTube. Ele tratou de comprar um kit básico para a fabricação e, semanas depois, sua primeira criação estava pronta para ser degustada. Mas o cervejeiro avisa: “Não é ciência precisa”. O tipo que ele mais gosta é o gose, estilo alemão de coloração dourada, cítrica e levemente salgada. “É ideal para refrescar o calor de Goiânia.”

Experimento

Divididas em processos quentes e frios, para cozimento dos grãos e maturação da cevada, as cervejas caseiras demoram quatro semanas exatas para ficarem prontas. O momento de maior euforia é quando o produto está no ponto para ser degustado. Nesse dia, Pigari reúne os amigos do clube. É o instante em que esquece de todo o trabalho e se entrega ao copo. “É divertido quando vê outras pessoas apreciarem o que você fez. É aí que percebe que vale a pena todo o exercício.”