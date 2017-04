Histórias cruzadas

Enquanto Ruy se prepara para assumir a Garcia, Eugênio, pai do jovem, quer sair do posto de chefia e seguir a tão sonhada carreira de advogado. É um homem capaz de esmagar o seu querer, abrir mão de suas vontades, para atender à necessidade dos outros. E um dia acha que chega. Joyce (Maria Fernanda Cândido), esposa de Eugênio, é uma mulher que cultua tudo o que diz respeito à beleza e ao feminino. Criou a filha Ivana (Carol Duarte) para vê-la como uma extensão de si própria. Vive seus maiores conflitos e dificuldades quando a menina se revela trans homem. Ivana quer resgatar sua identidade, é um homem que nasceu num corpo de mulher. A relação de Eugênio e Joyce se desestabiliza com a chegada de Irene (Débora Falabella). É uma mulher manipuladora, que atropela tudo e qualquer coisa para fazer valer seu querer. E seu querer é Eugênio.

Quem divide o comando da Garcia com Eugênio é o irmão Eurico (Humberto Martins), um homem que se atormenta, se sente inseguro com a fluidez do mundo de hoje. Eurico quer o controle sobre tudo e sobre todos. Já sua esposa, Silvana (Lilia Cabral), é o oposto. Viciada em adrenalina, quer a emoção dos riscos, e mergulha de cabeça na dependência do jogo. Já Nonato (Silvero Pereira) aceita trabalhar para o intolerante Eurico para se manter. É um rapaz pobre, que vem do Interior para tentar a vida artística no Rio de Janeiro. Quer montar seu espetáculo e mostrar seu talento. Eurico se aproxima do funcionário sem nem desconfiar da vida dupla de seu protegido.