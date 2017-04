História de professora que fez ensaio sensual para ‘comemorar’ o divórcio 'inspira' novela global

Em janeiro, quando fez um ensaio fotográfico super sensual com o vestido de noiva usado no casamento que veio ao fim dois meses depois do enlace, a professora Josi Manhães, de 36 anos, nem imaginava a proporção e repercussão que esse ato iria causar pelo país, a ponto de até inspirar uma cena de uma novela global das nove.

Para ‘comemorar’ a separação, a mulher escolheu o cenário da Praia dos Padres, em Guarapari, mesmo local onde foi realizado o casamento com o ex-marido, e tirou fotos com o vestido customizado. A mulher contratou fotógrafo e um grafiteiro para ‘reformular’ o vestido de noiva, que ganhou frases clichês de casamento como: “felizes para sempre”, “fidelidade e honra”.

Ao que tudo indica, a história da capixaba que fez um ensaio sensual usando o vestido de noiva após descobrir a traição do marido inspirou a escritora da novela global 'Força do Querer'

Segundo o jornal O Globo, a autora de telenovelas Glória Perez escreveu uma cena para 'Força do Querer', que vai ao ar nos próximos capítulos, em que a personagem de Bruna Linzmeyar, vai se vingar de Fiuk, por ter sido trocada por Isis Valverde.

A mulher traída na novela vai passar um tempo viajando e ao retornar irá fazer um ensaio sensual com o vestido que usaria no casamento, completamente grafitado.

Na época em que o ensaio foi noticiado, em seu perfil em uma rede social, Josi escreveu uma “Nota de Esclarecimento” dizendo que se casou com um homem que conhecia há 11 anos e era seu melhor amigo. Segundo ela, o matrimônio foi apressado devido a questão religiosa do ex-marido, que é evangélico. Em apenas dois meses de matrimônio, Josi descobriu a traição. “Ele foi rápido em me trair e eu rápida em me divorciar”, finalizou a mulher.

A professora chegou a se manifestar no Facebook sobre esse episódio em que a arte imita a vida.

