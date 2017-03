O Masp foi fundado e inaugurado em 2 de outubro de 1947 e instalado na Rua Sete de Abril, no Centro de São Paulo, por iniciativa do jornalista paraibano Assis Chateaubriand, proprietário à época dos Diários Associados, maior conglomerado de veículos de comunicação do Brasil. Ele convidou o colecionador e crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi para criar um museu de...