Henrique & Juliano fecham a festa

O encerramento dos grandes shows da Pecuária de Goiânia será no sábado (27), a partir das 22 horas, com a dupla Henrique & Juliano, um dos grandes nomes atuais do sertanejo. Os artistas, de Palmeirópolis (TO), têm uma média de 25 apresentações por mês e mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube. O repertório é centrado nos maiores sucessos da carreira, como Flor e o Beija-Flor, Até Você Voltar, Cuida Bem Dela, Mudando de Assunto, Na Hora da Raiva, além de algumas do quarto DVD da carreira dos irmãos, O Céu Explica Tudo, como Vidinha de Balada, gravado no início do ano em São Paulo.