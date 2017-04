Henrique e Juliano sofrem acidente de carro a caminho de show

Antes de subir ao palco na última quinta-feira (6), a dupla sertaneja Henrique e Juliano passou por um verdadeiro susto, Após desembarcarem em Jundiaí, a dupla pegou um carro com destino a São Paulo para uma apresentação na Vila Country, mas o motorista do veículo acabou perdendo o controle, derrapou na pista, bateu no canteiro da estrada e foi parar no acostamento.

De acordo com uma postagem feita por Henrique em sua conta no Instagram, havia chovido bastante e o carro teria aquaplanado. “Foi um susto muito grande e acabei batendo a cabeça”, explicou o sertanejo.

Além da dupla, o segurança e um amigo também estavam no carro no momento do acidente. Todos passaram por atendimento médico.

Mesmo depois do susto, a dupla ainda subiu ao palco para se apresentar. No Instagram, Henrique se desculpou pela forte emoção. “Desculpem-me as lágrimas no show de ontem, mas quando sua vida passa na sua frente, você acaba pensando e repensando várias coisas”, disse.