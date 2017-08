Henri Castelli posta foto com peixe ameaçado de extinção e recebe multa

O ator Henri Castelli foi duramente criticado na última sexta-feira (11), ao postar uma foto de uma pescaria. Na imagem, ele aparece em uma moto com um peixe na garupa, identificado por muitos como sendo da espécie mero.

"Pra depois ninguém falar que é papo fiado. Taí a prova do dia!!", dizia a legenda da publicação feita por Castelli, já apagada, que encerrava com a hashtag #vidadepescadornãoéfácil.

"Matou um animal em extinção! Parabéns!", ironizou um dos internautas no post original. A foto foi recuperada por defensores dos direitos animais e outros internautas repreenderam o ator nas mídias sociais dele. "E ai? Agora vai matar uma onça? Ou quem sabe um elefante", disse uma das pessoas que o criticavam.

A pesca do mero está proibida por portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desde 2002 por ser uma espécie de reprodução lenta. Como se trata de um animal dócil e de fácil captura, era conhecido por ser bastante visado pelos pescadores que procuravam de um peixe com carne farta e que também serve como "troféu".

Em acordo com a Lei de Crimes Ambientais, foi lavrado auto de infração no Ibama contra o ator no parágrafo 4º do artigo 29, que pune a pesca ou caça de animais considerados em extinção e uma multa de R$ 5 mil foi estipulada. Ele ainda pode ser penalizado com detenção de até um ano e meio caso a Justiça apresente denúncia.

Procurados pela reportagem, os representantes de Henri Castelli anunciaram que o ator deve se pronunciar sobre o caso ainda nesta terça-feira (15).