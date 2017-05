Heleno Brentano é atração do Projeto Executiva no Palco

O cantor Heleno Brentano é o nome destacado pelo projeto Executiva no Palco desta sexta-feira, a partir das 21 horas, na praça de alimentação do Shopping Bougainville. O músico e sua banda apresentam o show Back To 70s. Reconhecido pela interpretação suave, Heleno, que atua há mais de 15 anos no cenário musical, é graduado em língua inglesa e quando adolescente foi influenciado pela revolução da MPB e principalmente internacional das décadas de 70 e 80. No show, o cantor apresenta um repertório com clássicos românticos e dançantes, do repertório de nomes como Bee Gees, Elvis Presley, Bread, Johnny Rivers, Rod Stweart, Bob Dylan, Nazareth, América, Al Stweart, Don McLean, entre outros. A entrada é gratuita. Av. Rio Verde, Vila São Tomás.

Arquitetura

Projeto Deriva do Bem realiza evento que destaca regiões do Centro e Campinas

O projeto Deriva do Bem inicia sua temporada 2017 com foco no Setor Campinas, que foi central no processo de transferência e construção da construção de Goiânia. Neste fim de semana, o grupo formado por interessados em arquitetura e fotografia vai explorar o bairro tradicional, com estimulo à participação gratuita de qualquer interessado. Na sexta-feira, a programação se inicia às 20 horas, no auditório da Vila Cultural Cora Coralina (Rua 3, Centro), com um bate-papo. Na edição, os convidados serão a comerciante e moradora de Campinas Rose Mary e os arquitetos Rodolpho Furtado e Jhersyka Cardoso. Já no sábado, a partir de 8 horas, o grupo se concentra na Praça da Igreja Matriz de Campinas (Rua Rio Grande do Sul) e às 9 horas dá início a um percurso pelas ruas de Campinas. O ponto de encontro final será o mesmo da concentração, por volta do meio-dia para o encerramento. Informações e inscrições: www.derivadobem.com.br.

AGENDA

Sexta

NOITE

- Liga Joe – Com Gustavo Voz (baixo e voz), Sérgio Seddi (guitarras) e Vinicius Montelo (bateria) o grupo musical se apresenta a partir das 22 horas no Bolshoi Pub, com composições que marcaram os anos 80 até a atualidade. Ingressos R$ 40 (antecipado) R$ 50 (portaria). Rua T-53 com a T-2, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

- Vertize – A banda é atração principal da festa Embalos de Sexta a Noite, organizada pelo Taberna Music Pub. O grupo tocará musicas de sucessos nacionais e internacionais como Bruno Mars, U2, Tim Maia e Legião Urbana a partir das 21 horas. Ingressos R$ 30. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

- Natiruts vs Bob Marley – A banda Johnny Brown sobe ao palco do Cerrado Bar para unir sucessos do rei do reggae aos de uma das bandas mais influentes do estilo no País, a partir das 22 horas. Ingressos R$ 15 (antecipado) e R$ 25 (portaria). Avenida T-3 com T-55, nº 2456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

- BNegão Bota Som – O DJ que participou do encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres vem acompanhado de Alan Honorato e Daniel de Mello para fazer a noite do Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos R$ 15 (lista), R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (portaria). Rua 91, nº632, Setor Sul. Informações: 8291-0333.

- Tequila – A festa open bar que tem como tema a tequila será realizada no Coco Club, a partir das 22 horas, e oferece rodadas grátis de tequila às mulheres até a meia noite. Ingresso: R$ 60 (masculino) e R$ 30 (feminino) com nome na lista e R$ 100 (masculino) e R$ 50 (feminino) na portaria. Rua 139, nº 117, Setor Marista. Informações: 98404-7799.

- Mad Hero – Formada por músicos experientes no cenário cultural goiano, o grupo apresenta uma mistura de vertentes do rocks que marcaram os anos 80 e 90 como Grunge, Foo Figthers e Stone Temple Pilots no palco do Café Nice a partir das 23 horas. Couvert: R$ 20. Avenida T-11 com a T-36, nº 110. Informações 3541-4690.

Sábado

NOITE

- Tô nos 30 – Com um repertório musical que marcos os anos 70, 80 e 90, a festa que é feita desde 2005 fecha o ultimo sábado do mês no Bolshoi Pub, às 20 horas. Ingressos R$ 50 (antecipado) R$ 60 (portaria). Rua T-53 com a T-2, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

- Do Pop ao Rock – A banda Versário rege a festa com músicas de Pearl Jam, Maroon 5 e Los Hermanos, entre outros, no Taberna Music Hall, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 30. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

- Maíra Lemos – A cantora goiana que participou de programas conhecidos como, Domingão do Faustão e Jô Soares, apresenta um repertório musical baseado no rock’n roll a partir das 22 horas para agitar o palco do Cerrado Bar. Ingressos R$ 15 (antecipado) e R$ 25 (portaria). Avenida T-3 com T-55, nº 2456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

- Estouro – A festa conta com um repertório baseado no pop, house, trap, hip-hop e funk é sediada pelos DJs Guilherme Alb, Orange Boy e Bárbara Novaes, a partir das 22 horas no Diablo Pub. Entrada grátis até as 23 horas, R$ 15 até a meia-noite e R$ 30 após este horário. Rua 91, nº632, Setor Sul. Informações: 8291-0333.

- Legião Urbana Couvert – O mineiro Renato Quase Russo desembarca com André (guitarra), Marcelo (guitarra), Gustavo (baixo) e Alexandre (teclado) para tocar os sucessos de uma das bandas mais queridas do Brasil no Café Nice, a partir das 22 horas. Couvert: R$ 30. Avenida T-11 com a T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações 3541-4690.

Domingo

HAPPY HOUR

- Forró de Domingo – Com shows ao vivo de Kenedy Marçal e Trio e músicas no estilo zouk, salsa e samba, o evento começa a partir das 19 horas, no Taberna Music Pub. Ingressos: R$ 20. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

- Heróis de Botequim – Com um repertório de canções consagradas do ritmo brasileirinho a banda toca junto ao Dj Fábio Ferrá e criam uma set list especial para quem curte samba raiz que será apresentada a partir das 19 horas no Café Nice. Couvert R$ 30 Avenida T-11 com a T-36, nº 110. Informações 3541-4690.

- Liga Joe – Com Gustavo Voz (baixo e voz), Sérgio Seddi (guitarras) e Vinicius Montelo (bateria) o grupo musical se apresenta a partir das 19 horas, no Cerrado Bar, com composições que marcaram dos anos 80 até a atualidade. Ingressos R$ 15 (antecipado) e R$ 25 (portaria). Avenida T-3 com T-55, nº 2456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

TEATRO

- Pluft, o Fantasminha – O musical conta a história de Maribel, uma menina que é sequestrada por um pirata e com a ajuda de Pluft, um fantasminha que tem medo de gente, consegue escapar do navio e encontrar o tesouro do Capitão Bonança que morreu e deixou a fortuna para trás. Ingressos R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). No Teatro Sesc Centro, a partir das 17 horas. Rua 15 c/ Rua 19, Centro.

- Gandhi, um Líder Servidor – A peça que mostra as reflexões e ideias de liderança, não-violência e princípios éticos-filosóficos de um dos maiores nomes da história mundial. Interpretado pelo ator João Signorelli, Gandhi toma vida em um monólogo a ser apresentado no Teatro Sesi. Ingressos R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia). Avenida João Leite, Setor Santa Genoveva.