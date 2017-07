HBO sofre ataque virtual e hackers ameaçam divulgar roteiro de 'Game of Thrones'

O serviço de TV por assinatura norte-americana HBO confirmou nesta segunda-feira (31) que sofreu um ataque virtual e teve conteúdo roubado e publicado na internet. A confirmação foi feita em meio de nota para a revista Entertainment Weekly.



De acordo com a publicação, os hackers afirmam ter roubado cerca de 1,5 terabytes em dados, o que inclui episódios de séries como Ballers e Room 104, que já podem ser encontrados online, além do suposto roteiro do próximo episódio de Game of Thrones, intitulado The Spoils of War.



A empresa confirma o ataque virtual, mas não informa quais materiais foram roubados. "A HBO recentemente vivenciou um ataque cibernético, o que resultou no comprometimento de informações privadas", comunicou a empresa à imprensa dos EUA. "Imediatamente começamos a investigar o incidente e estamos trabalhando com a ajuda da lei e de empresas de segurança virtual."



A HBO assegurou também o seu compromisso de proteger os dados. "A proteção de dados é a maior prioridade para a HBO e nós levamos a sério nossa responsabilidade de proteger os dados que possuímos."



Segundo a Entertaiment Weekly, os hackers ameaçam vazar ainda mais conteúdos da HBO "em breve".



Ataques virtuais contra empresas de Hollywood não são novidade. O maior já registrado foi contra a Sony, em 2014, quando 100 terabytes de dados foram disponibilizados online por hackers.



Recentemente, o serviço de streaming Netflix também sofreu ataques, com a quinta temporada de Orange Is The New Black sendo inteiramente vazada na internet. A própria HBO, aliás, já havia sofrido ataques no passado, quando quatro episódios da quinta temporada surgiram na internet antes mesmo da estreia.