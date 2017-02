HBO lança a aguardada Big Little Lies, que tem Nicole Kidman e Reese Witherspoon no elenco

É tanta atriz boa junto que nem dá para acreditar que se trate de uma minissérie. Pois Big Little Lies estreia hoje, às 23 horas, no canal por assinatura HBO – simultaneamente aos Estados Unidos, com sete episódios e um elenco de peso. Nicole Kidman (que parece estar voltando a sua melhor forma, indicada ao Oscar de atriz coadjuvante deste ano por Lion), Reese Wit...