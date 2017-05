Harry Styles não brinca em serviço e lança documentário sobre álbum solo; 🎥

Apenas três dias após lançar o seu primeiro álbum solo, no dia 12 de maio, o cantor Harry Styles, ex-integrante da banda One Direction, surpreende novamente os fãs ao mostrar o processo de criação das músicas no documentário ‘Harry Styles: Behind the Album.’

Lançado exclusivamente na plataforma de streaming Apple Music, nesta segunda (15), o documentário traz making of do disco e cenas dos bastidores gravadas na Jamaica, Los Angeles e Londres.

Os fãs também terão a oportunidade de assistir Styles e sua banda interpretando as músicas pela primeira vez no famoso Abey Road Studios, em Londres.

“Eu nunca tive o processo de fazer um álbum inteiro da maneira como eu tive com esse,” diz o cantor, em um trecho do trailer do filme. “Eu meio que queria ver se conseguiria escrever algo que as pessoas gostassem sem saberem tudo sobre mim,” completou.