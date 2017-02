Harrison Ford erra pista de pouso e passa pouco acima de um Boeing 737, com 110 passageiros

O ator Harrison Ford, 74, se envolveu na noite desta segunda-feira (13) em um incidente aéreo que poderia ter acabado em tragédia.

Segundo o programa "Nightly News", da rede americana NBC, Ford estava pilotando um de seus aviões particulares quando errou a pista em que deveria ter feito o pouso e passou pouco acima de um Boeing 737, com 110 passageiros e seis tripulantes, em solo.

De acordo com o programa, Ford, que também um piloto experiente e tem uma coleção de aviões antigos, ia aterrissar no aeroporto John Wayne, na Califórnia, pouco depois do meio-dia.

Nas instruções passadas pelos controladores, ele deveria se dirigir à pista 20-L. Mas Ford se confundiu e desceu em uma pista de apoio logo ao lado, usada por aeronaves que estão taxiando.

Ainda de acordo com o "Nightly News", assim que percebeu a outra aeronave, Ford perguntou no rádio se "era para esse avião estar embaixo de mim?"

Foi quando os controladores informaram que ele pousou na pista de apoio, não na principal.

De acordo com a FAA (Federal Aviation Administration), órgão que regula a aviação nos EUA, pousar na pista de apoio é uma violação de segurança. A FAA investiga o incidente, e o ator pode receber uma punição que varia de uma advertência a até perder a licença para pilotar.

A FAA afirmou que não houve erro por parte dos controladores. Eles passaram a instrução correta a Ford que a repetiu em seguida, um procedimento típico de qualquer voo.

Procurado pelo site da revista "Variety", o ator não quis comentar o incidente.

Outros casos

Esse não é o primeiro incidente aéreo que Ford se envolve. Em 2015, o avião que ele pilotava caiu em um campo de golfe dos EUA, devido a uma pane no motor pouco após a decolagem. Segundo peritos, o ator foi obrigado a fazer uma curva fechada em "U", antes de se chocar contra uma árvore e depois um campo de golfe. Na ocasião, o ator quebrou um braço e sofreu pequenos machucados na cabeça.