Harmonia do Samba se apresenta na Santafé Hall

A noite de hoje da Santafé Hall será ao ritmo do Harmonia do Samba, grupo surgido em 1993, na Bahia, unindo o pagode com ritmos baianos e caribenhos. A partir das 22h30, o grupo comandado por Xandy , leva ao palco da casa o show Harmonia Prime, projeto criado em 2013 pelo baianos e que tem o objetivo de torna-se um evento itinerante. Com um formato diferenciado, o Har...