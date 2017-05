Hackers roubam filme da Disney e ameaçam estreia

O presidente e CEO da Disney, Bob Iger, contou que hackers roubaram um filme do estúdio e estão ameaçando divulgar o longa-metragem na web caso a companhia não pague um "resgate". As informações são da "The Hollywood Reporter".

Em uma reunião com os funcionários da rede "ABC", Iger informou que a Disney não pagará o resgate, e que o estúdio está trabalhando junto com investigadores federais norte-americanos. De acordo com especulações da imprensa, o filme sequestrado seria "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar", mas a Disney não confirmou a informação.

Os hackers teriam ameaçado vazar os primeiros cinco minutos do longa-metragem, que tem o ator Johnny Depp como protagonista e deve ser lançado, no Brasil, em 25 de maio. Caso o resgate não seja pago, o vazamento pode comprometer outros 20 minutos do filme.

Na última sexta-feira (12), um ataque global de hackers atingiu 200 mil computadores em 150 países e colocou em evidência a vulnerabilidade de sistemas informáticos.

