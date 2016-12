Hackers divulgam falsa notícia sobre morte de Britney Spears

A falsa notícia de que a cantora Britney Spears, 35, havia morrido foi publicada nas contas do Twitter da Sony Music e do músico Bob Dylan na manhã desta segunda (26). As mensagens teriam sido compartilhadas por hackers.

Na conta de Dylan, foi divulgado um lamento: "Descanse em paz, Britney Spears."

"Britney Spears morreu por acidente! Mais informações em breve. #RIP Britney", dizia a mensagem publicada na conta da Sony.

Alguns minutos depois, um novo tweet no perfil da Sony dizia que a conta havia sido acessada por um computador diferente do usual e que Spears estava viva.

Contudo, o autor desta última publicação -e, provavelmente, da notícia sobre a morte da cantora- não foi a gravadora, mas o grupo de hackers OurMine Security, que invadiu em novembro o perfil de Mark Zuckerberg.

Todos os tweets foram deletados de ambas as contas. A cantora não se manifestou sobre o episódio.