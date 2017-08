Há 40 anos, Elvis não morreu

Elvis Presley continua o mesmo. Bem, vá lá, não exatamente o mesmo... Está mais velho, menos ágil, mas ainda é poderoso. Aos 82 anos de idade, continua a levar multidões aos seus concertos pelo mundo, agora mais raros. Afinal, nesta fase da vida é preciso diminuir o ritmo. Aposentar-se, porém, nem pensar! O carisma, mesmo com as rugas e a eterna luta contra a balança, está intocável. Aliás, ele só fez aumentar depois daquele boato de que teria morrido 40 anos atrás. Em 16 de agosto de 1977, seus fãs entraram em pânico com a notícia de que Elvis falecera em sua mansão em Memphis. Na época, ele preparava nova turnê, mas não aparentava estar bem de saúde.

Depois de alguns dias de suspense (disseram até que ele havia ido para uma ilha deserta!), todos ficaram aliviados. Elvis ressurgiu em uma clínica de desintoxicação, queria deixar a dependência dos remédios e emagrecer. Começava uma reviravolta em sua carreira, dando outra dimensão à cena pop, mesclando romantismo e sensualidade (sim, mesmo depois dos 40, ele continuava a levar uma legião de admiradoras à loucura com seu sex appeal). Elvis, a partir daquele episódio, produziria seus melhores álbuns, ainda no formato dos bolachões long play. Ninguém superaria suas marcas em venda de discos e números de canções mais tocadas na Billboard.

Considerado o Rei do Rock, Elvis continuou a revitalizar o ritmo, mas também voltando ao folk, flertando com o blues, deixando seu estilo mais eclético. Para isso, não teve preconceitos em estar ao lado de artistas dos mais diferentes perfis. Ele precisava se atualizar no terreno que ajudou a abrir com sua voz grave e suas performances hipnotizadoras. Todos quiseram dividir o palco ou com ele. Nesses momentos, nunca deixou de ser reverenciado. Ele, que até 1977 havia faturado três Grammys, colecionou mais uma dúzia deles e suas aparições nas premiações eram sempre acontecimentos.

Suas roupas, já imitadas à exaustão, tornaram-se icônicas. Em suas famosas temporadas de shows em Las Vegas, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, boa parte da plateia ia vestida como o ídolo. Ele chegou a participar anonimamente de um concurso de covers de Elvis a pedido do programa da apresentadora Oprah Winfrey. E perdeu! Como toda celebridade mundial, as polêmicas também acompanharam Elvis nessa longa carreira.

Seus casamentos desfeitos estamparam capas de revistas e agora abastecem sites sensacionalistas. Os paparazzi nunca o deixam em paz. Quando ele não ficou satisfeito com a união de sua filha, Lisa Marie Presley, com o cantor Michael Jackson, o assunto rendeu por meses. A rivalidade entre sogro e genro continuou por anos, numa disputa sobre quem era o artista mais famoso e influente de seu tempo. Isso se revelava na produção de clipes milionários. Eles jamais fizeram as pazes, mas Elvis lamentou a morte do rival, em 2009.

O cinema também voltou a apaixonar Elvis – e a apaixonar-se por ele. Estrela de produções em que aparecia como mexicano ou como um boa pinta mergulhando no Havaí até os anos 1970, ele passou a receber alguns convites para filmes mais sérios e densos. Por duas vezes, foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante, mas levou mesmo a estatueta ao concorrer na categoria de melhor canção em um trabalho em que também atuava. Desta forma, aos poucos, Elvis foi ficando mais e mais cult.

Aos 82 anos de idade, Elvis Presley é dono de um império. Com a crise da indústria fonográfica, investiu na internet, abrindo uma empresa de distribuição de canções por streaming. Nas redes sociais, é bastante ativo, um dos recordistas mundiais de seguidores. Recentemente, ao lançar uma nova música, seu clipe foi visualizado por quase 1 bilhão de pessoas. Suas entrevistas são sempre divertidas, quando relembra episódios de sua carreira. Nelas, fala da saudade que sente de Frank Sinatra, de quando se tornou amigo de Bob Dylan, dos bastidores do clipe que fez com Madonna lá nos anos 1990.

Dois anos atrás, ao completar 80 anos, Elvis recebeu do presidente Barack Obama a Medalha da Liberdade, mais alta honraria dos Estados Unidos. No discurso, Obama enfatizou a importância do cantor e compositor para a cultura nas últimas décadas. E brincou com o fato de Elvis “ter morrido” 40 anos atrás. “Já pensou, Elvis, se aquilo tivesse acontecido? Quanta coisa você teria deixado de fazer!” Em seu agradecimento, Elvis comentou: “Senhor Presidente, caso eu tivesse morrido 40 anos atrás, não sei como me veriam hoje. Gostaria que ficasse para a posteridade a imagem de um Elvis que foi original, que levou alegria. Não gostaria que meus fãs tivessem me esquecido.”

Pois é, Elvis. Não podemos saber o que teria acontecido caso tivesse sobrevivido mais 40 anos. Quatro décadas atrás disseram que você morreu. E você não voltou. Não retornou para desmentir aquele absurdo. Mas, mesmo sem fazer isso, nos recusamos, ainda hoje, a reconhecer que você não está mais por aqui. Para isso, há 40 anos seus fãs o fazem estar presente. Alguns se vestem com suas roupas espalhafatosas; outros imitam seu topete; a maior parte entoa canções inesquecíveis como It’s Now or Never, Love Me Tender. E há até quem escreva um texto como se você não tivesse morrido no já longínquo 16 de agosto de 1977. Que loucura, não é mesmo?