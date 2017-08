Gusttavo Lima também na programação

O cantor Gusttavo Lima é a outra grande atração da 9ª edição da Copa Bavária de Laço em Dupla, na Pecuária, com a turnê do CD/DVD 50/50, gravado no ano passado em Caldas Novas. No repertório, Bebendo Mais, Amando Menos, Cidade Acordada, Que Pena que Acabou, Você Sabe que Eu Sou Seu, Homem de Família, entre outros sucessos. O artista vive um momento especial. Além da agenda lotada de shows por todo País, nasceu o seu primeiro filho, Gabriel, em julho, do casamento com a modelo Andressa Suita. O músico também está com música nova,

Eu Vou Te Buscar, em parceria com o rapper Hungria Hip Hop e com participação da atriz Cléo Pires, que surge sexy de body e renda como musa no clipe gravado em Pirenópolis. A previsão é que a faixa seja lançada em setembro.