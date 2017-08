Gusttavo Lima surpreende artista que cantava música dele em rua de Goiânia; veja vídeo 🎥

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu, nesta segunda-feira (7), um artista de rua que cantava uma música dele em um semáforo localizado em um cruzamento do Jardim Goiás, em Goiânia.

O sertanejo gravou o momento do encontro e compartilhou no Stories da sua conta no Instagram. Ele estava saindo do prédio onde está seu escritório quando viu o cantor Geú Primo, de 25 anos, interpretando sua música “Que pena que acabou” para os carros parados no semáforo.

“Olha o rapaz cantando ‘Que pena que acabou’ no meio da rua. ‘E aí, cara?, venha cá!”, diz o artista antes de cantar com Geú. Ao G1, Geú contou que sabia que o escritório de Gusttavo Lima ficava próximo ao local, mas que não imaginava que um dia iria encontrar o artista por ali. Primo, que é conhecido como “O cantor do sinal” , mora em Campo dos Goytacazes e está em Goiânia para divulgar seu trabalho.