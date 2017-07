Gusttavo Lima se derrete com sorriso do filho e dá lição de humildade

Desde que seu primeiro filho veio ao mundo, o pai ‘babão’ Gusttavo Lima não se cansa de postar fotos de seus momentos com o pequeno Gabriel.

Na última noite (30), o cantor publicou uma foto em que aparece encantado com o sorriso do primogênito. "Quem é o neném do papai?", escreveu na legenda.

Quem é o neném do papai?? Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima) em Jul 30, 2017 às 5:12 PDT

Em meio aos elogios e homenagens dos fãs, uma publicação chamou a atenção do sertanejo.

Uma foto de Gabriel, postada no sábado pelo cantor em comemoração ao primeiro mês de vida do bebê, foi replicada por outro perfil com a legenda bem-humorada: "A tranquilidade no sorriso de quem nunca vai saber o que é pegar um ônibus, lotado numa segunda-feira de manhã".

Logo que viu, Gusttavo Lima resolveu comentar: "Se depender de mim vai sim... Já vai crescer sabendo que tudo na vida tem um preço, que a humildade e simplicidade lhe fará um grande ser", respondeu o sertanejo.