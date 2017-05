Guitarrista morre enquanto comemorava seu aniversário no palco e público não percebe

Durante uma apresentação para amigos, o músico e guitarrista americano de rock Bruce Hampton morreu quando comemorava seus 70 anos, no Fox Theatre em Atlanta (EUA). O impressionante é que ninguém notou o falecimento de Hampton e os músicos continuaram tocando normalmente.

Segundo a emissora "Channel 10 News", o guitarrista desabou no palco com o microfone na mão enquanto a banda tocava "Turn on your lovelight". Os músicos entenderam que era uma brincadeira e seguiram com o show.

Quando perceberam o que tinha acontecido, Hampton foi retirado do palco, mas já estava morto. As causas da morte não foram divulgadas.

O músico fundou a banda Hampton Grease Band, no final dos anos 1960 e ainda criou as bandas The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt e Madrid Express.