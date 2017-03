Após apresentação no Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo) e ser escolhido como homenageado da edição 2018 do evento, o ator Guido Campos volta hoje em cartaz com o espetáculo sertãohamlet, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Fruto de uma pesquisa de três meses realizada na região do Cariri, Ceará, sertãohamlet faz parte de uma trilogia teatral de solos que l...