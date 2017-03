Guia: veja lugares para curtir o dia de São Patrício em Goiânia

Parece que o famoso Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício), feriado originalmente irlandês, mas comemorado em muitos países de língua inglesa, chegou com tudo na capital goiana. Na segunda-feira (13), O POPULAR divulgou que o evento seria celebrado no hotel Mercure, a partir das 19h de quarta-feira (15), com banda de rock, ambientação com televisão transmitindo jogos de futebol, drinks especiais, petiscos variados e o famoso chopp verde.

Agora, temos mais comemorações, no bar de cervejas especiais Scorpion Hops, no Jardim América, e também na Cervejaria Devassa, no Setor Marista.

O Scorpion Hops se uniu ao Pier 13 Burguer para uma comemoração de dois dias. A festa começa na sexta-feira (17), a partir das 18 horas, com chope verde para comemorar a chegada do Leprechaun, uma espécie de duende no folclore irlândes que é responsável por guardar tesouros. No sábado (18), a festa começa às 15 horas, e será animada com um show da banda Johnny Bigode, que vai tocar o melhor do rock irlandês. No espaço, que terá decoração temática, dois tatuadores também vão realizar sessões curtas (flash) de tatuagens.

O cardápio terá opções variadas de petiscos e dos burguers especiais do Pier 13. Nas torneiras, além do tradicional chope verde, o cliente ainda terá opção de chopes de outras três cervejarias: Colombina, Doctor Bräu e Sinergy. Para incentivar ainda mais a brincadeira entre os clientes, haverá um prêmio para aquele que for com a melhor fantasia do Saint Patrick’s Day. A festa também será gratuita para quem for vestido de verde.

Na Cervejaria Devassa, os 'duendes' Leprechauns farão o atendimento nos dias 17, 18 e 19 e canecas temáticas e bolachas de cerveja personalizadas serão distribuídas mediante ação de compre e ganhe.

E você, sabe de mais algum lugar em Goiânia onde será comemorado o Dia de São Patrício? Mande para a gente através do e-mail jornalismo.online@opopular.com.br

St. Patrick's Day

A festa é uma homenagem ao santo padroeiro da Igreja Católica na Irlanda, São Patrício, que ficou conhecido por difundir o catolicismo no país. A data, 17 de março, celebra a morte do sacerdote e, originalmente, era um dia de banquetes dedicados a lembrança dele. Com o tempo, o dia tornou-se uma importante ocasião religiosa e passou a fazer parte do calendário cristão no século XV.

Como o dia de São Patrício ocorre durante a quaresma - período em que os católicos passam por jejuns e privações -, aos poucos a data se transformou no dia em que os fiéis poderiam sair um pouco da disciplina religiosa e ceder ao desejo por festas, comida e bebidas.

Na festa, as pessoas vestem-se de trajes verde, laranja e branco, e saem às ruas em caminhada. Em Goiás a data é feriado em Ceres, cidade que tem São Patrício como padroeiro.

Símbolos

Sorte do Irlandês: “A sorte do Irlandês” é coisa de americano e vem da segunda metade do século XIX durante a corrida do ouro e da prata. A expressão era usada para descrever os “sortudos” mineiros irlandeses. Então, que a sorte do Irlandês esteja com você.

A cor verde: Na Irlanda a cor verde traz sorte, especialmente no dia de St. Patrick’s. A cor verde passou a ser usada como um símbolo para a Irlanda, devido a ser conhecida como a Ilha Esmeralda, por ser uma região de bastante chuva e neblina, portanto é verde durante todo o ano. Cor da primavera, a bela paisagem verde foi provavelmente a inspiração para as cores nacionais.

O brinde da sorte: Que tal brindar bem à moda irlandesa e ainda atrair boas vibes? É só seguir o clima e Tim-Tim. “Que seus bolsos sejam pesados, que o coração seja leve e que a boa sorte te persiga noite e dia”.

O trevo de quatro folhas: A maioria tem três e achar um de quatro folhas já é um sinal de sorte, mas de acordo com a lenda casa uma delas significa uma coisa: esperança, fé, amor e sorte. Pacote completo em uma plantinha.

A ferradura da sorte: Sorte de peso na tradição irlandesa, uma ferradura dada como presente e mantida em casa traz boa sorte. Decore à gosto, mas ela deve ser pendurada como a letra U, para que a sorte não “escorra”.

Leprechauns: Leprechauns são duendes rabugentos e cheios de truques. Usam seus poderes mágicos para esconder seus tesouros, o maior deles, um pote de ouro no fim do arco-íris. Se você pegar um Leprechaun, pode pedir 3 desejos. Boa sorte!

O número da sorte: Na Irlanda e em todo o Reino Unido, 7 é um número que traz sorte, afinal, há sete cores no arco íris, a semana tem sete dias, há sete maravilhas no mundo e o triplo sete no caça níquel é jack pot... Pote de ouro na certa.

Sobre as Cervejarias Devassa.

Serviço:

St. Patrick´s Day no Mercure Goiânia

Quando: quarta-feira (15)

Horário: restaurante aberto a partir das 19h e show às 20h30

Onde: Restaurante Coralina: Avenida República do Líbano, 1.613, Setor Oeste.

Valor do Couvert: R$ 10

Mais informações e reservas: (62) 3605-7571 ou h7129-gm@accor.com.br.

Serviço:

St. Patrick's Day 2017 no Scorpion Hops

Dia 17 de março (sexta-feira), a partir das 18 horas.

Dia 18 de março (sábado), a partir das 15 horas.

Local: Scorpion Hops Cervejas Especiais.

Endereço: Avenida C-197, Qd. 55 Lt. 03 - Jardim América.

Entrada: Gratuita para clientes vestidos de verde./ R$ 10 ou prenda.