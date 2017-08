Guerra Fria é palco para os filmes Atômica e Os Guardiões

Entre uma agente disfarçada nas gélidas ruas de Berlim e uma organização secreta de super-heróis russos existe uma tênue linha baseada em aventuras durante a Guerra Fria. A partir de hoje, uma dobradinha de tirar o fôlego entra em cartaz nas salas de cinema do País. De um lado, Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton no longa Atômica, dirigido por David Leitch, que coloca o zoom na paisagem alemã para contar a história de uma agente que investiga o assassinato de um oficial. Num pulo para a antiga União Soviética (URSS), em Os Guardiões, um grupo de indivíduos com superpoderes representa diferentes povos que compõem a região russa.

A Guerra Fria pode até ter acabado em 1991, com o fim da URSS, mas o cinema parece ainda aproveitar o tenso capítulo da história mundial. Em Atômica, Charlize Theron volta às telonas com o gás de uma anti-heroína que pula, bate nos inimigos, leva socos e ainda provoca explosões. Ao lado do agente David Percival, interpretado por James McAvoy, chefe da localidade, a assassina passa por desventuras até encontrar uma lista perdida de agentes duplos dos Estados Unidos.

Numa roupagem de ação com espionagem, o diretor David Leitch cria em Atômica uma relação de proximidade entre Estados Unidos e Alemanha, recontando os relatos de quando houve a separação de Berlim por um muro que dividiu toda a capital. Leitch já havia dirigido outro longa-metragem, De Volta ao Jogo (2014), thriller gravado em países como Canadá, China e Estados Unidos e protagonizado por Keanu Reeves e Willem Dafoe.

Super-heróis

Já em Os Guardiões, do diretor armênio Sarik Andreasyan, a União Soviética serve de palco para a fantasiosa aventura de um grupo secreto intitulado Patriota. O DNA de quatro pessoas é modificado com o objetivo de defender o país de ameaças sobrenaturais. Cada um com poderes diferentes, Arsus, Khan, Ler e Xenia mantêm suas identidades bem guardadas para, também, não expor aqueles que têm a missão de proteger. O filme une de uma só vez ficção científica, aventura e fantasia para contar, de forma imaginativa, a destruição de cidades que compunham a URSS.

Numa outra vertente do cinema e sempre enraizado em narrativas de fantasia e ação, Andreasyan mantém o hábito de transformar histórias possíveis em sobrenaturais. Na sua última direção, Cooties, a Epidemia (2014), um vírus misterioso atinge uma escola primária de uma pequena cidade, afetando crianças e transformando-as em ferozes monstros. São os professores que se unem, comandado por um infeliz substituto, para combater a epidemia. O cineasta ainda dirigiu o longa O Último Golpe (2014) e prevê um próximo lançamento para o ano que vem, Tremor da Terra, produção que reconta a tragédia de um terremoto que matou cerca de 50 mil pessoas na Armênia na década de 1980.

Lute como uma garota

Quem brilha nas telonas é a potente Charlize Theron, que, aos 42 anos, está com tudo num ritmo sem fim. Em Atômica, ela dá o show de cena ao interpretar Lorraine Broughton, agente infiltrada em Berlim. Assassina, ela luta, dá socos, pula de prédios em prédios e vai parar na cama com garotas francesas em cenas de sexo lésbico. No mês passado, a atriz sul-africana já havia sido vista nas salas de cinema na oitava trama da sequência Velozes e Furiosos. Sex Symbol da década de 1990, Charlize ganhou reconhecimento em papéis nos filmes Poderoso Joe (1998), O Advogado do Diabo (1997) e ainda Regras do Jogo (1999). Recebeu o Oscar de Melhor Atriz pelo longa Monster – Desejo Assassino (2003), pela interpretação da serial killer Aileen Wuornos. Em 201,2 a atriz se uniu ao aclamado diretor Ridley Scott no filme Prometheus.