Grupo Miau Auau realiza feira de adoção de animais no Passeio das Águas

O Grupo Miau Auau realiza neste domingo mais uma edição do Pet’s Day no Passeio das Águas Shopping das 14 às 19 horas, na loja Petz. Cerca de 40 cães e gatos participarão do evento à espera de um lugar. Todos os bichinhos estarão vacinados, castrados e vermifugados. Para adotar um animalzinho, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar documento de identific...