Grupo Destinatário destaca aventuras por meio de livros

As Cozinheiras de Livros, com o grupo de Teatro Destinatário, é o tema do projeto Hora da Criança, na Saraiva do Flamboyant, deste sábado, às 16 horas. Os pequenos terão acesso à contação de história com entrada franca. No enredo, uma comunidade que todos os dias ia às bibliotecas e livrarias em busca de novas aventuras, mas não encontrava, pois os livros estavam em falta. E essa situação estava causando um alvoroço. Até que os moradores decidiram se perguntar de onde vinham os livros. Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.

Seminário

Curso aborda orientação familiar

O especialista Thiago Torres ministra neste sábado, a partir das 9h30, no auditório do Espaço EBM o seminário Sua Família Precisa de Você Hoje. A iniciativa faz parte do programa Escola de Pais da OnG Makanudos que oferece orientação a famílias em mais de 20 cidades brasileiras. Goiânia recebe pela primeira vez o seminário, que abordará temas como filhos digitais e pais analógicos, sexualidade, identidade e a onda de suicídio. A inscrição custa R$ 80. Av. Ricardo Paranhos, Setor Marista.

Jornada da PUC

Parque da Criança tem atrações artísticas gratuitas

O Parque da Criança

vai estar aberto neste sábado, das 8 às 12 horas, dentro da programação da Jornada da Cidadania da PUC 2017. O parque está com uma área maior nesta edição e recebe crianças e adolescentes para participar de oficinas de artes circenses, ministradas pelos arte educadores e educandos da Escola de Circo. O espaço tem brinquedos e atividades lúdicas gratuitas. Câmpus 2

da PUC, Jardim Mariliza.