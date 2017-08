O grupo Cocada Coral comemora um ano de fundação com o show Racha Asfalto nesta terça-feira, a partir das 20 horas, no Centro Cultural UFG. Criado em agosto do ano passado, o grupo é formado por Brunna Curupira, Flávia Carolina, Nathalia Kaule, Sarah Menezes e Thaisa Idelmina.

Todas as integrantes são compositoras, cantoras e musicistas e têm em seu repertório músicas autorais, com arranjos próprios e influência das expressões tradicionais populares. O espetáculo pretende mostrar a força e ao mesmo tempo a leveza do grupo. Para isso, as cinco musicistas se valem de tradicionais expressões populares, destacando ao mesmo tempo a música urbana e do campo.

O resultado do trabalho é proveniente de pesquisas na fronteira entre a música de rua e a música ritualística. Quem for ao show, além de conferir a musica poderá ainda dançar, conforme adianta o grupo. No repertório para a dança figuram diferentes estilos musicais como maracatu, boi, coco, ciranda, misturado ainda com várias cores e sons de projeções.

SERVIÇO

Show: Racha Asfalto – Aniversário do primeiro ano do grupo Cocada Coral

Data: Terça-feira (29), às 20 horas

Local: CCUFG (Av. Universitária, nº 1533, Setor Universitário)

Ingresso: R$ 10 (inteira)

Informações: www.facebook.com/cocadacoral