Grito Goiânia 2017 traz para os palcos do Martim Cererê a cantora Karol Conka

Nem só de samba e axé vivem as programações carnavalescas. O Centro Cultural Martim Cererê abre seus portões nos dias 25 e 26 de fevereiro para a 11ª edição do Grito Goiânia, que acontece anualmente sempre no período do carnaval. Considerado um dos festivais mais importantes do País e realizado em 400 cidades, o evento é produzido em Goiânia pela produtora Fósforo Cultural.

Para este ano, a curitibana Karol Conka faz uma apresentação especial no evento, considerada uma das principais representantes do rap feminino dos últimos anos no País. Através de um misto entre música pop e hip hop, a cantora cria sons embalados com batidas incandescentes e letras dançantes, a exemplo "Maracutaia", lançado em 2016. O show faz parte da turnê de verão da cantora pelo País. Agora em janeiro ela estreia no programa Super Bonita, da GNT, substituindo Ivete Sangalo.

A cantora Bruna Mendez, de Goiânia, também é outra atração confirmada para esta edição do Grito Goiânia. Dona de uma voz poderosa, Bruna lançou no ano passado “O Mesmo Mar que nega à Terra cede à sua Calma”, que esteve nas principais listas dos melhores discos do ano, com canções que falam sobre o amor e a saudade, separação e o encontro, com um acréscimo de pessoalidade transmita pela vocalista. Ouça o disco aqui



Anote

GRITO GOIÂNIA 2017

Data: 25 e 26 de fevereiro

Local: Centro Cultural Martim Cererê