Silvio Santos quase passou despercebido em seu retorno ao Brasil após três meses de férias em Orlando, nos Estados Unidos.

Com os cabelos grisalhos e mais longos que o habitual, ele foi fotografado por um fã no aeroporto, antes de embarcar de volta ao Brasil.

O dono do SBT retoma as gravações de seu programa neste sábado, 18, mas antes deve dar uma passadinha no salão de Jassa, profissional que cuida de seu visual há muitos anos.