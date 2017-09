Grandes cenas a la King

“Here´s Johnny!” É melhor não abrir a porta, porque do outro lado está Jack Nicholson com um olhar de doido que poucas vezes se viu. E pior: ele carrega um machado afiado. E pior: está louco para matar o maior número de pessoas. E pior: ele está querendo entrar em um banheiro onde sua vítima, desesperadamente, tenta se proteger com uma faca de açougueiro. E pior: não tem uma viva alma para ajudar essa coitada. É assim mesmo, as coisas só pioram nas situações imaginadas por Stephen King e que são levadas ao cinema, sobretudo por grandes mestres da arte.

Em O Iluminado, clássico de King levado às telas por ninguém menos que Stanley Kubrick, o suspense cresce a cada tomada, a cada respiração, a cada pausa, a cada silêncio e a cada ribombar da trilha sonora. As gêmeas aterrorizando o menino do velocípede no corredor daquele hotel cheio de assombrações e almas atormentadas por um assassino implacável ganham contornos ainda mais terrificantes pelas lentes do cineasta britânico, com sua câmera que acompanha o personagem e que faz que o susto da criança, em profundidade, seja o nosso susto, que o medo dela seja o nosso medo.

As obras de Stephen King são convites quase irrecusáveis a esse tipo de adaptação. Elas mostram-se propícias a essa transição de linguagens porque King conhece de cinema, tem larga experiência com roteiros de cinema e TV e aplica em seus textos uma dinâmica muito próxima ao do audiovisual. Também é por isso que ele é tão filmado. Um cineasta como Brian de Palma, por exemplo, deita e rola ao construir uma cena como a do baile em Carrie, a Estranha. O bullying sofrido pela adolescente paranormal é revidado com um banho de sangue de fazer inveja a Quentin Tarantino.

O terror e o suspense que os livros de King proporcionam a quem os filma é inigualável. O ritmo que os gêneros precisam ter, de um constante arrepiar de cabelos e da aflição de quem sabe que algo muito ruim está prestes a acontecer, já está lá. Tanto em O Iluminado quanto em Carrie, o que move essas forças malignas é um desejo insaciável e incontrolável de vingança, sentimento ligado a antigas mágoas, a velhos pecados que podem ser cometidos por qualquer um. Eis outra ótima sacada de King. O medo que se sente em seus livros são palpáveis porque revelam-se humanos.

Se seus personagens têm surtos psicóticos e começam a, como endemoniados, massacrar seus desafetos e mesmo pessoas inocentes, a maneira como tudo isso é conduzido imprime o temor de que tais desgraças podem não ser tão inverossímeis assim. Ainda que a adolescente tenha poderes especiais e que determinado lugar seja habitado por fantasmas, essas circunstâncias não recobrem o ódio, a raiva, o ressentimento que motivam os atos inomináveis que são cometidos. King mergulha, assim, numa espécie de pulsão de morte, sugerindo que ninguém está imune a ela.