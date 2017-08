Grande Hotel Vive o Choro retorna ao Centro de Goiânia

Após um hiato de dois anos e de volta ao calendário cultural de Goiânia, o Grande Hotel Vive o Choro retorna à calçada do Grande Hotel, nesta sexta (18), a partir das 19 horas. Considerado o projeto mais querido entre os coordenados pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), dessa vez o evento promove o encontro entre o choro, o samba e a MPB por meio de apresentações dos grupos Alma Brasileira, Heróis de Botequim e da cantora Luciana Clímaco. A proposta é de que o chorinho se estabeleça sempre às sextas-feiras, até às 22 horas, com o trecho da Avenida Goiás fechada para carros.

“É um projeto muito especial e que transforma a cara da cidade. Mais do que isso, ocupa uma região esquecida da Capital e que precisa ser resgatada”, aponta o secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno. O retorno do chorinho estava previsto para junho, segundo anúncio feito pela Secult em abril, o que não aconteceu. O secretário explica que era necessária a resolução de questões que envolvem, por exemplo, reparos no Grande Hotel, além da espera da licitação de palco, luz e som para a realização do evento.

Para agora, com o retorno do chorinho, a Secult já tem agenda fechada para os próximos dois meses de artistas para se apresentarem no palco do projeto. A abertura de sua retomada fica a cargo dos Heróis de Botequim, que tem o repertório inspirado nos grandes compositores da música nacional, como Chico Buarque, Adoniran Barbosa, Vinícius de Moraes e Geraldo Pereira. A cantora Luciana Clímaco também promove um show que une de uma só vez samba e choro cantado. Para finalizar, a banda Alma Brasileira, dirigida pelo músico Oscar Wilde, um dos idealizadores do chorinho, resgata o gênero do choro em diferentes timbres, efeitos melódicos e harmonia.

“O chorinho faz parte da nossa trajetória enquanto músicos. Além de já termos nos apresentado várias vezes no espaço, também somos público assíduo de um projeto que é para todo mundo, aberto, gratuito, diverso. É hora de ocupar as ruas da cidade”, comenta Guilherme Noleto, que assume os vocais e a percussão dos Heróis. Segundo o instrumentista, é preciso que se dê oportunidade para o resgate de outros gêneros musicais, além dos já reiterados sertanejo e rock. “Precisamos criar e formar um público consciente da importância do choro e do samba para a formação história brasileira.”

Inaugurado em 1937, o Grande Hotel já serviu de palco de diversos projetos de música e cinema. Para o Grande Hotel Vive o Choro, a intenção é reviver os tempos áureos do local, com seus bailes acalorados e apresentações artísticas. A primeira edição do chorinho ocorreu em 2003, por iniciativa de Oscar Wilde, fundador do Grupo do Choro de Goiânia. De lá para cá, o evento caiu nas graças do público, foi congelado, transferido para a Rua do Lazer e a Antiga Estação Ferroviária, além de passar por mudanças em sua programação.

SERVIÇO

Evento: Grande Hotel Vive o Choro, com shows dos grupos Alma Brasileira, Heróis de Botequim e Luciana Clímaco

Data: Sexta (18), das 19 às 22 horas

Local: Grande Hotel, Avenida Goiás, esquina com Rua 3. Centro

Entrada franca