Grammy tem Beyoncé, grávida de gêmeos, recordista de indicações e dona de um álbum pop ousado

Após a recente divulgação da gravidez de gêmeos, Beyoncé é mais uma vez o nome mais cotado para se destacar hoje na 59º edição do Grammy Awards, considerado o mais importante da indústria fonográfica americana. No Brasil, a transmissão pode ser conferida ao vivo, direto do Staples Center, em Los Angeles, partir das 23 horas (horário de Brasília) pelo canal pag...