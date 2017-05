Governo do Estado anuncia liberação de mais R$3 milhões para Lei Goyazes

A lista dos projetos culturais e artísticos contemplados com recursos da Lei Goyazes de Incentivo à Cultura foi divulgada no final da tarde de ontem no Diário Oficial, com o aporte de mais R$ 3 milhões para financiamento dos mais de 50 projetos contemplados. De acordo com a nota divulgada nas redes sociais do governador Marconi Perillo, a justificativa faz relação com o grande número de 348 projetos inscritos de qualidade.

No início do mês, um primeiro resultado foi divulgado, mas cancelado por conta de novas normas estabelecidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) para aprovação. Neste novo resultado, a secretária disponibiliza o total de R$9 milhões para o custeio dos projetos que envolvem teatro, dança, artes visuais, patrimônio histórico e imaterial, música, artes integradas e literatura.

Fica 2017

Inscrições abertas para shows do festival

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental está com inscrições abertas para artistas ou grupos musicais interessados em tocar na edição 2017. A inscrição é feita pelo site oficial e vai até o próximo domingo, dia 28. O Fica 2017 será realizado de 20 a 25 de junho, na cidade de Goiás. Podem se inscrever artistas nascidos ou residentes em Goiás há pelo menos três anos. Os shows serão selecionados por uma curadoria especializada em música, que vai se reunir em Goiânia nos dias 29 e 30. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 31. Serão selecionados 16 espetáculos musicais e seis concertos clássicos que vão compor a programação oficial do evento. O cachê de cada show será definido de acordo com as notas fiscais apresentadas e vai até R$ 10 mil. o endereço do site é www.seduce.go.gov.br. Informações: 3201-3004.