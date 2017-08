Gordura engorda? Se sua resposta foi sim, esse vídeo é para você

Deixar de comer aquela gordurinha saborosa da picanha nunca mais! Apesar de sempre levar a fama de "vilã" nos churrascos, esse tipo de alimento é bem-vindo em uma dieta saudável.

Segundo a nutricionista Clínica e Esportiva, Tályta Fortuna, as gorduras provenientes dos alimentos são confundidas com aqueles odiados "pneuzinhos" no corpo humano, mas os dois são bem diferentes.

No vídeo abaixo do POR UMA VIDA MELHOR, ela explica a diferença entre os tipos de gordura e quais são os verdadeiros vilões da dieta. Confira: