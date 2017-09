Google homenageia o cantor do 'trololó' em doodle do dia

Se você "viveu na internet" nos últimos anos, provavelmente já sorriu ao ouvir o "trololó", um dos maiores memes da história. Nesta segunda-feira, 4, o Google homenageou em seu doodle do dia seu criador o cantor russo Eduard Khil, que completaria 83 nesta segunda-feira, se estivesse vivo.



O doodle é uma ilustração que substitui o logo da empresa no buscador google.com em ocasiões especiais.



Barítono formado pelo Conservatório de Leningrado (atual São Petersburgo) e artista honorário da União Soviética, Khil se tornou célebre fora da Rússia em 2010, quando um vídeo com o cantor interpretando a canção "I am very glad, as I'm finally returning back home" apareceu no YouTube.



A música contava a história de um cowboy norte-americano do Kentucky, mas teve sua letra censurada pela União Soviética. Para não deixar de cantar, Khil se apresentou cantando apenas "Trololó" na TV soviética.



Na época, o vídeo não repercutiu, mas quando se tornou sensação na internet, fãs pediram uma turnê mundial de Khil - que recusou. O cantor morreu em 2012, aos 77 anos.