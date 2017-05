Goianos Hellbenders comentam protestos durante Bananada 2017: 'hora de fazer a galera refletir'

Do estacionamento do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) já era possível sentir o peso dos riffs das bandas goianas de stone rock Hellbenders e Black Drawing Chalks. Ao incendiar o público com uma mistura de hard rock, heavy metal e uma psicodelia embebida em guitarras e vocais estrondosos, os músicos - que se apresentaram no palco Chilli Beans no último domingo (14), o dia de encerramento do Festival Bananada 2017 - estabeleceram um paradigma de comportamento dos fãs para um festival dedicado a celebrar a música independente: com a entrega, as rodas de hardcore e o coro em massa do público em todas as músicas. O protesto contra a atual situação política brasileira também marcou o show, para delírio dos presentes.

Os oito músicos tocaram por pouco mais de uma hora, com um set list poderoso, entre os quais 'My favorite way', 'Leaving Home', 'Bloodshed Around', e 'Outburst'. Um dos grandes momentos da apresentação foi a fala do vocalista e guitarrista do Hellbenders Diogo Fleury. Antes de tocar a música 'Hurricane', o músico mostrou uma caricatura do atual presidente. "Passamos um ano de retrocesso múltiplos, da perda de direitos humanos básicos essenciais", afirmou. Empolgados, os presentes formaram um circulo de 'hardcore'.

Hellbenders

Surgido na cena independente no ano de 2007, a banda goiana Hellbenders já lançou dois álbuns de estúdio. O primeiro, 'Brand New Fear', é um compilado de referências musicais de uma banda acostumada a tocar juntos desde a adolescência e foi lançado em 2013. O segundo, batizado de 'Peyote', foi produzido por David Catching (Eagles Of Death Metal) e gravado no famoso estúdio Rancho De La Luna, na Califórnia (EUA), por onde passaram bandas do porte de Queens of the Stone Age, Arctic Monkey e Foo Fighters - e trouxe uma proposta restrita de estilos, talvez influenciados pelo curto período de gravação, com riffs densos e pesados.

Com o single 'Predictable Ways' - produzido pelo guitarrista da banda Braz Torres - disponibilizado a pouco mais de uma semana na internet, o guitarrista e vocalista Diogo Fleury concedeu entrevista exclusiva ao POPULAR, pouco depois de terminado uma das apresentações mais eletrizantes do Bananada 2017. A cena alternativa, o mercado de música independente, o ato político de protesto e, é claro, a energia do público do Festival foram alguns dos assuntos abordados durante a entrevista.

Confira:

Vocês surgiram de um cena alternativa e independente, pra vocês, qual a importância de um festival como o Bananada 2017?

Diogo Fleury - O Bananada e festivais semelhantes a ele têm alguns pontos importantes: o primeiro é funcionar como um espelho, se reinventar, as bandas se reinventarem, e falo por experiência própria. Ccomeçamos porque íamos ao Bananada, no Noise, no Vaca Amarela e queríamos ser os caras que estavam tocando e botando pra f**** lá, e falei ‘isso é muito divertido, quero ser esse cara’, e o Hellbenders surgiu assim e eu vejo que as bandas surgem assim [risos], de forma que, eles vem um espelho e tentam fazer aquilo – interpretando da forma deles e tudo o mais – E até pelo formato que o festival está adquirindo hoje consegue unir vários tipos de artes, vários segmentos de artes em um mesmo propósito e agregam muita diversidade é uma coisa que hoje em dia é urgente, a gente está tendo muito reação de ódio, independente de qual seja a posição política, ou seja os ideias das pessoas, está faltando muito respeito ao próximo e festivais como esse agregam diversidade na música, vários gêneros musicais rolando ao mesmo tempo, gastronomia, vários tipos de artes e celebrando o diferente, sabe, de forma que todo mundo consiga se unir, com o mesmo propósito, que é celebrar a vida e a arte.

Como você vê hoje o mercado goiano independente?

Diogo Fleury - Cara, eu acho que está muito melhor que alguns anos atrás, pois conseguimos direcionamento, diversificar muito. Hoje em dia tem bandas muito boas, de vários estilos, referências nacionais e até internacionais, saca. Goiânia era muito conhecida por uma cena de rock, Black Drawning, depois a gente, o Overfuzz e hoje a gente tem o Boogarins, Carne Doce, em outro estilo totalmente diferente, mas que tem a mesma essência, e isso é muito importante porque a pessoa que gosta de música não se limita em gêneros. Eu admiro muito e gosto muito que bandas assim adquiram uma proporção maior até do que era anos atrás.

Como foi a experiência de dividir o palco com o Black Drawing Chalks?

Diogo Fleury – O Black Drawing… temos uma relação íntima com eles já desde muito tempo [risos]. Eles surgiram um pouco antes da gente, em 2005/2006. A gente surgiu em 2007/2008, mas desde o começo ficamos muito amigos dos caras. Eles sempre fizeram artes pra nós, sempre abriram as portas pra gente. E isso, eu acho, é uma função muito importante: bandas que tem certa projeção de falar ‘Porr*, você conhece essa banda aqui, lá da minha cidade?’, ‘Olha só que massa’. E é algo natural e orgânico e deve ser levado á frente porque reproduz a cena, queéque é restrita e ações como essa são muito importantes. E o Black Drawing Chalks foi uma banda que abriu muitas portas, inclusive a nossa primeira Tour fora de Goiás foi com eles, enfim, vários fãs que hoje a gente tem conheceram o [nosso] som porque os caras falavam ‘vocês conhecem essa banda, Hellbenders?’. Era um sonho muito grande que tínhamos, tanto nós quanto eles, de tocar juntos porque sempre fizemos em ensaios, estúdio, de brincadeira e quando surgiu a proposta de fazer isso, pensamos que já tocamos a tanto tempo no Bananada, que talvez essa fosse a única forma de fazer um show diferente que poderia estar no Festival. Porque repetir a mesma fórmula sempre não é tão bom assim, não faz parte do que acreditamos, que é em estar sempre se renovando, de ver a música de uma forma muito verdadeira.

O que vocês acharam do público do Bananada ?

Diogo Fleury - O Público foi ótimo. O público de Goiânia é fod*! Várias bandas de fora, de amigos, sempre comentam a mesma coisa quando vem tocar aqui: o público de Goiânia é incrível! É só parar e ver ali, a galera cantando e se doando e realmente o que move a gente é isso, a galera sentindo a energia e respondendo de uma forma que faz com que tenhamos uma conexão muito fod* com o público.

Durante o show vocês fizeram um ato político de protesto. Você acha necessário esse posicionamento por parte dos artistas? O que você tem a dizer do posicionamento político do Hellbenders?

Diogo Fleury - Eu não acho que seja uma regra. A música deve ser feita independente de qual seja sua prioridade, o seu segmento ou ideologia. Se você não quiser ter seu posicionamento político, é um problema seu. Mas eu acho que nos tempos em que vivemos, de uma ascensão do ódio, independente do posicionamento, percebemos uma grande falta de respeito. Cada vez mais vemos as pessoas serem mais desumanas, com coisas que são princípios básicos. Eu acho que a música, assim como qualquer outra forma de arte, é agregadora, independente das diferenças de quem está ouvindo. Não creio que seja obrigatório, mas eu acho que deveria ser algo a se incorporar. Várias bandas estão fazendo isso, pois, realmente, temos o microfone e é a hora de fazer a galera refletir sobre isso, mas sem direcionar a uma coisa ou outra. Mas principalmente passar a mensagem de mais respeito ao próximo, porque, somos todos humanos e temos que respeitar as diferenças. E a vida segue e a vida deve ser celebrada.

Depois do Bananada 2017, como está a agenda da banda?

Diogo Fleury - A nossa agenda está até mais tranquila. Estamos no estúdio fazendo coisas novas, preparando coisas novas e estamos levando a banda de uma forma bem mais calma. [O Hellbenders] nos anos passados rodaram num ritmo bastante acelerado. Estamos também com um estúdio aqui em Goiânia, o complexo, e estamos focando bastante em produzir outras banda - o que eu acho que é uma coisa incrível - e estamos gostando muito desse outro lado. Sempre levando a banda com seriedade, mas sobretudo, com diversão. A essência é essa: você deve sempre se divertir, não criar expectativas e ser fiel ao seu gosto antes de pensar nos gostos das outras pessoas. Estamos em estúdio, criando coisas novas e bastantes diferentes (que devem ser lançadas nos próximos meses) e com vontade de rodar também.

Você poderia falar o que são essas novas coisas ou ainda é surpresa?

Diogo Fleury - Tem bastante coisa diferente. Lançamos uma música essa semana, que tínhamos gravado no Family Mob Studios - lá em São Paulo e o Braz [Guitarrista] remixou e curtimos muito, até porque colocamos a nossa cara, pois porr*, nunca gravamos nada nosso, nunca gravamos no nosso estúdio alguma coisa do Hellbenders e é isso que queremos: experimentar várias coisas, lançar vários singles diferentes sem muita preocupação em lançar um CD ou algo do tipo.

Durante o show tinha uma pessoa filmando a apresentação de vocês. Está vindo aí algum documentário ou alguma coisa relacionado a isso?

Diogo Fleury - Então, vamos lançar um material aí, porque eu penso, porr*, velho! Não é sempre que temos esse momento entre Hellbenders e Black Drawing Chalks - que é um sonho pra todos nós - então eu acho que no mínimo temos que documentar isso.