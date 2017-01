Goiano lança revista em quadrinhos de terror sobre Césio-137

Com roteiro de Ronaldo Zaharijs e arte de Eduardo Menna, será lançado na próxima sexta-feira (13), uma HQ de terror/ficção sobre o incidente do Césio-137, o mais grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil, que aconteceu em Goiânia, em 13 de setembro de 1987.

A revista terá formato A4, com 42 páginas de quadrinhos em preto e branco, mais extras e custará R$ 15 – o valor original é R$ 20.

O autor estará presente para autografar as revistas e bater um papo com os presentes. O artista Rodrigo Spiga, responsável pela capa, também estará presente.

História

A trama de 137, ambientada nos dias de hoje, mostra um grupo de seis jovens que resolve passar um fim de semana em Abadia de Goiás, local de depósito do Césio encontrado em Goiânia. Porém, o que era para ser dois dias de farra se torna um pesadelo quando o grupo se depara com “mutantes caipiras radioativos”.

Segundo Ronaldo, o objetivo era satirizar os filmes de terror com adolescente dos 1980, mas ainda assim regionalizar a trama. Como era de se esperar deste gênero trash não falta violência explícita, gore, sensualidade e personagens que é possível amar odiar.

Lançamento HQ 137

Onde: Comic Strip (Av.T4, Quadra 142 Lote 2/3, Setor Bueno, Goiânia)

Quando: Sexta-feira, 13 de janeiro, às 19h

Informações: (62) 3246-3675