Goiano, Gui Marques vence batalha no The Voice Kids e segue na competição

O cantor goiano, Guilherme Marques, passou pela fase de batalhas do The Voice Kids na tarde deste domingo (5) e deve continuar no programa. Também conhecido como Gui Marques, o adolescente de 14 anos se apresentou pelo time de Victor e Léo e interpretou a canção “Não aprendi a dizer adeus”, eternizada por Leandro e Leonardo.

Nas audições às cegas, Gui cantou a música “Você Mudou”, do sertanejo Cristiano Araújo.

O goiano vai, agora, representar o time de Victor e Léo nas próximas etapas do programa exibido aos domingos pela Rede Globo.