Goiano conquista 2º lugar em festival de dança europeu

O jovem goiano Alen Cássio, chegou essa semana de Portugal, onde apresentou “O Despertar do Escorpião” e conquistou o troféu de 2º lugar no 19º Festival Norte Dança, realizado entre os dias 21 e 23 de abril, na cidade de Porto.

“O tempo que estive em Portugal foi mágico. Conheci muitas coisas novas e vários bailarinos do mudo inteiro, e isso engrandece meu currículo. Só tenho a agradecer”, contou o estudante, que começou a dançar em 2014.

Diferente de todos que estavam lá, o adolescente não pertence a nenhuma escola de dança, cursa o Ensino Médio no Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, em Goiânia, onde aproveita os recreios treinando e teve as despesas da viagem pagas pelo Governo de Goiás.

Desde 2012 a unidade escolar desenvolve o projeto Alma e Corpo, coordenado pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. As oficinas de dança geralmente acontecem no recreio ou após as aulas. Como Alen Cássio, todos os alunos da escola podem participar gratuitamente.

De acordo com o professor Valter, responsável pelo Alma e Corpo, a coreografia foi pensada por uma equipe multidisciplinar. “Entendo que a dança pode auxiliar no aprendizado, então procuro estar sempre alinhado com o que os alunos estão estudando em sala de aula. Nesse caso, a professora Márcia, de Biologia, sugeriu incluir o escorpião pelo fato de a turma estar aprendendo a zoologia dos invertebrados”, explicou.

As características do escorpião inspiraram o figurino, a maquiagem e os movimentos corporais do bailarino goiano nos palcos. Seu estilo exótico também atraiu os olhares do público para além do espetáculo. “Todo mundo parou para tirar foto, para conversar com ele. Teve um momento que nem eu consegui chegar perto do bailarino. O tecido cor de pele e a maquiagem mexeram muito com todos”, narrou Valter.

O professor também voltou se sentindo realizado. “É um sentimento de dever cumprido. Somos da periferia, de um colégio estadual, e não de uma escola de dança. A probabilidade de todo esse sonho dar certo era pequena. A gente sair daqui, mesmo ele não sendo bailarino profissional, e ser reconhecido desse jeito é uma vitória muito grande. Mostra que estamos no caminho certo e me dá ainda mais incentivo para continuar com o Alma e Corpo”, destacou o coreógrafo.