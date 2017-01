Goiano, Alok desbanca ‘Deu Onda’ e coloca música em 1º na lista de mais tocadas no Brasil

O DJ goiano e também produtor musical, Alok, conseguiu bater o recorde da música “Deu Onda”, de MC G15, considerada hit do verão, e se tornou a música mais tocada no Brasil no aplicativo Spotify.

“Hear Me Now”, com a participação de Bruno Martini e Zeeba, teve mais de 300 mil reproduções em menos de 24 horas. Além disto, a canção também entrou para o ranking das 50 mais tocadas no mundo. O ranking do Spotify avalia as músicas mais reproduzidas em 50 países com maiores mercados.

Alok nasceu em Goiânia, mas é radicado em Brasília e, atualmente, é considerado um dos principais nomes da música eletrônica mundial.