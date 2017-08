Goiana vence convocatório do Paraty em Foco retratando Guerrilha do Araguaia

Extravasando os limites do factual, pela necessidade de voltar quase 50 anos no tempo, a fotógrafa goiana Mariana Capeletti produziu um ensaio retratando a Guerrilha do Araguaia, batalha que atingiu camponeses da divisa entre Goiás (hoje Tocantins) e Pará, na década de 70. Adentrando o poético, a fotógrafa escolheu retratar a batalha pela visão dos camponeses, que sofreram as consequências da guerrilha e da repressão exercida pela ditadura brasileira.



Intitulado Sobre o Véu da Guerrilha, o projeto foi o grande vencedor, da categoria ensaio, nas Convocatórias do 13º Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco, cujo tema é Fotografia: Documento e Ficção. Agora, as fotos da goiana serão expostas no evento, que será realizado de 13 a 17 de setembro, no Rio de Janeiro.



Ao POPULAR, Mariana disse que a colocação é importante para a carreira, mas tem significado ainda maior para o mercado da fotografia, predominantemente masculino. Outro ponto levantado pela fotógrafa é a visibilidade que a boa notícia traz para o Estado. "O mercado profissional goiano continua em ascensão, mas o autoral ainda é um território a ser desbravado. Podemos ser pioneiros nessa empreitada pois temos muito para contar sobre a cultura goiana."



Ela conta que a ideia surgiu de um interesse pessoal e de um autoquestionamento sobre a falta de informações do período. A poesia das imagens fica por conta do véu, colocado atrás dos camponeses. "Nós olhamos para o período ditatorial como se ele não tivesse existido ou como se não tivesse sido tão grave como realmente foi. É como se colocássemos um véu sobre uma história que também foi nossa."



A escolha de retratar a história pela visão dos camponeses foi feita pelo fato de muitos deles viverem na região e desconhecerem, quase por completo, a situação política do Brasil na época. Muitos foram presos, torturados e seguem desaparecidos. "Entre as diversas formas de refletir sobre memórias de sofrimento e lutar pela construção de uma memória que não transforme esse passado em um eufemismo, a fotografia aparece tanto como ferramenta para pensar sobre luto, memória e identidade", explica Mariana.



Goianos na pré-seleção

Outros projetos goianos chegaram a ser classificados para a Convocatória do Paraty em Foco, um dos representativos festivais de fotografia do país. InQuietudes, de Ney Couteiro; Invasão, de Cecilia Araujo e Teo Neto, e La Pared, de Luciana Fars.



A Convocatória contou com um total de 850 inscrições, de diversas partes do Brasil e de outros países. 187 trabalhos foram pré-selecionados na categoria Ensaio e 213 na categoria Foto Única.



Categoria Ensaio

Em segundo lugar na categoria Ensaio, o fotógrafo Bruno Morais e seu projeto Inside Makoko, que retrata o interior das casas de um dos bairros mais famoso de Lagos, capital da Nigéria. A antiga vila de pescadores hoje é uma favela flutuante - com uma mistura de hábitos, culturas e religiões e está constantemente sob a ameaça de demolição por parte do governo.



O fotógrafo Felipe Fittipaldi e seu ensaio Morada do Caboclo ficaram com o teceiro lugar da categoria. Nas fotos ele retarata o êxodo rural seletivo do semiárido baiano que leva os jovens para a cidade, intensifica o envelhecimento populacional e coloca os velhos como os últimos representantes da cultura tradicional.



Categoria Foto Única

Na categoria Foto Única, representações abstratas, poéticas e oriundas das belezas naturais do Nordeste brasileiro. Em primeiro lugar, a foto Delírio de Uma Noite de Primavera, de Ana Sabiá, propõe transformar imagens reais em cenários de sonho. Em segundo lugar a foto Ingênuo Manifesto, de Carlos Aliperti, e o comceito poético do trânsito e de pessoas que utilizam o transporte público.



Em terceiro lugar a foto de Hesíodo Góes. Intitulada Várzea, a iamgem mostra praticantes de futebol da periferia de Recife em harmonia com a natureza.



Outros finalistas

Além dos ganhadores, a comissão julgadora das Convocatórias escolheu outros sete finalistas em cada categoria. Assim, dez trabalhos de cada categoria serão expostos no Paraty em Foco:



Ensaio

Bruno Bernardi, com Paisagem Movediça

César Dezfuli, com The European Dream

Giuseppe Decaro, com Outro Lado

Márcio Vasconcellos, com Visões de um Poema Sujo

Marco Frossard, com Soy como Soy

Olympio Augusto Ribeiro, com Projeto Piranesi

Verônica Marques Martins, com Contraversão



Foto Única

Adriana Garzon, com Geminar

Alexandre Grand, com Thinking like Vincent

Cacau Fernandes, com Crianças

Fernando Favero, com Sobreviventes

Francisco Santos, com Cão

Márcio Borsoi, com O Camaleão

Pol Kurucz, com Albino