Goiana Elis é eliminada do BBB e aceita pedido de casamento: "Melhor do que R$ 1,5 milhão"

Em uma eliminação inédita, interrompida por um pedido de casamento, Elis é a quinta eliminada do "BBB 17" (Globo). Ela, que vinha crescendo na competição, perdeu o paredão desta terça (28) para Ilmar e Daniel e deixou a casa com 80,32 % de rejeição.

Após mais de 20 anos de relacionamento, o parceiro da empresária a pediu em casamento no palco da atração. "Gente, socorro, o que é isso? Eu aceito, claro."

A goiana foi indicada para a berlinda pelos líderes Emilly e Daniel, mas já estava na mira dos demais companheiros por ser considerada falsa e estrategista.

No programa desta segunda (26), a "agente do caos" foi desmascarada ao acusar Marcos de tê-la chantageado pedindo R$ 400 mil para não indicá-la à berlinda. Indignado, o médico negou e afirmou que deixaria o programa caso ela voltasse do paredão.

Antes de deixar a casa, a "sister" foi premiada pelo reality com o "Oscar de atriz revelação". Na brincadeira que imitou a premiação da Academia americana, outros participantes receberam títulos: Emilly é dona da maior autoestima, e Daniel ganhou o troféu de líder coadjuvante.

Antes de revelar a eliminação de Elis, Tiago Leifert deu a oportunidade para que ela respondesse como havia se sentido ao ser acusada pelos colegas no final de semana. "Eu pensei ué, será que eu sou a vilã? Eu até curti, não vou falar que não curti porque estaria mentindo."