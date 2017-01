Goiana Bella Alencar está no The Voice Kids

A goiana Bella Alencar é a mais nova integrante do time de Ivete Sangalo no The Voice Kids. Ela foi à última participante da audição às cegas deste domingo (29).

A adolescente, nascida em Goiânia, mas que mora em Aparecida, interpretou a canção Que Sorte a Nossa, sucesso na voz da dupla Matheus e Kauan.

Em seu bate papo com Ivete, Bella contou que começou a cantar com três anos e afirmou que se sente livre quando solta a voz.

Ivete não se conteve e soltou “você cantou com muita firmeza. Adorei sua apresentação. Você veio para abrilhantar”.

Agora é torcer por Bella Alencar e Duda Castro nesta 2ª edição do reality.