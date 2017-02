Goiana Bella Alencar é eliminada do The Voice Kids

A goianiense Bella Alencar foi eliminada na primeira batalha do Time Ivete do programa The Voice Kids, na tarde deste domingo (19).

Bella Alencar, Gabi Morato e Luis Arthur Seidel cantaram “Mesmo Sem Estar” de Luan Santana e Sandy. “Que mensagem bonita vocês nos trazem. São grandes estrelas”, disse Brown após a apresentação.

Veveta ficou orgulhosa de seus pupilos, mas optou por Luis Arthur. “As crianças do Brasil se reconhecem em vocês. Os que vão, vão continuar caminhando para buscar seus sonhos. Hoje, escolho o Luis”, anunciou. Emocionado, o garoto se ajoelhou e parabenizou suas companheiras. “Estar nesse palco é muito emocionante. Quero parabenizar as duas por tudo, pelas amigas que são”.

Bella Alencar

A pequena cantora é da capital, mas mora em Aparecida de Goiânia. Quando foi selecionada, na audição às cegas do dia 29, interpretou a canção Que Sorte a Nossa, sucesso na voz da dupla Matheus e Kauan.

Goiás ainda conta com Duda Castro nesta 2ª edição do reality.